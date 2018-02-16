Проектов ГЧП нет. Госорганы не знают о возможностях либо не заинтересованы в них

«Реализация проектов ГЧП идет медленно, потому что госорганы либо не знают о такой возможности, либо не заинтересованы во взаимодействии с партнерами», — заявил сегодня на парламентских слушаниях министр экономики Кыргызстана Артем Новиков.

По его словам, в закон о государственно-частном партнерстве предложено внести ряд изменений. В том числе разрешить инициировать проекты ГЧП самим инвесторам и предлагать их государственным органам. В свою очередь госорган должен в течение 30 дней дать ответ: готовить ТЭО, объявить конкурс, продолжить переговоры или отказать. В случае отказа от сотрудничества госорган обязан вернуть инвестору всю документацию, поскольку содержащиеся в предложении данные являются конфиденциальными и не подлежат разглашению или передаче другим лицам.

«При действующей системе практически нет возможности проведения переговоров между инвестором и госпартнерами. Требования, которые инициированы, не подлежат изменению. Госорган не ведет переговоры и консультации, не уточняет требования к инвестору. У них нет взаимодействия. В новой редакции закона о ГЧП эти механизмы отрегулированы и четко прописаны», — подчеркнул Артем Новиков.