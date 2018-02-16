16:05
-9
USD 68.05
EUR 85.01
RUB 1.20
Власть

Проектов ГЧП нет. Госорганы не знают о возможностях либо не заинтересованы в них

«Реализация проектов ГЧП идет медленно, потому что госорганы либо не знают о такой возможности, либо не заинтересованы во взаимодействии с партнерами», — заявил сегодня на парламентских слушаниях министр экономики Кыргызстана Артем Новиков.

По его словам, в закон о государственно-частном партнерстве предложено внести ряд изменений. В том числе разрешить инициировать проекты ГЧП самим инвесторам и предлагать их государственным органам. В свою очередь госорган должен в течение 30 дней дать ответ: готовить ТЭО, объявить конкурс, продолжить переговоры или отказать. В случае отказа от сотрудничества госорган обязан вернуть инвестору всю документацию, поскольку содержащиеся в предложении данные являются конфиденциальными и не подлежат разглашению или передаче другим лицам.

«При действующей системе практически нет возможности проведения переговоров между инвестором и госпартнерами. Требования, которые инициированы, не подлежат изменению. Госорган не ведет переговоры и консультации, не уточняет требования к инвестору. У них нет взаимодействия. В новой редакции закона о ГЧП эти механизмы отрегулированы и четко прописаны», — подчеркнул Артем Новиков.
Ссылка:
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
Бизнесу нужны конкретные правила игры, чтобы реализовать ГЧП
Вице-премьер-министр: Инвесторы не хотят иметь дел с правительством Кыргызстана
В Кыргызстане реализуют 17 проектов государственно-частного партнерства
Депутаты одобрили отчет правительства о готовности к весенне-полевым работам
Премьер-министр Кыргызстана пообещал уволить акима по настоянию депутата
Сапар Исаков рассказал, почему в Кыргызстане растут цены на ГСМ
Кыргызские товары не пускают в ЕАЭС. Почему, депутатам рассказал Сапар Исаков
В Минсельхозе слишком много народу. Будут сокращать
Мэров городов будут избирать местные депутаты большинством голосов
Зона.kg. Рекламировать алкоголь в Интернете запретили
Популярные новости
Борьба с&nbsp;коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не&nbsp;пойдет дальше Борьба с коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не пойдет дальше
Мэру Бишкека не&nbsp;стыдно ездить в&nbsp;маршрутках Мэру Бишкека не стыдно ездить в маршрутках
Впервые пресс-секретарем президента Кыргызстана стала женщина Впервые пресс-секретарем президента Кыргызстана стала женщина
Как культурно разговаривать с&nbsp;гражданами, учил сотрудников МВД Сапар Исаков Как культурно разговаривать с гражданами, учил сотрудников МВД Сапар Исаков
Бизнес
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии
Электронные кошельки с&nbsp;мобильного счета. Не&nbsp;надо бояться, нужно попробовать Электронные кошельки с мобильного счета. Не надо бояться, нужно попробовать