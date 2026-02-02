00:34
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

Минэкономики не планирует возвращать оплату обслуживания в кафе и ресторанах

На заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутаты обсудили поднятие цен в кафе и ресторанах после отмены взимания дополнительной платы за обслуживание в размере 10-15 процентов от суммы чека.

Заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова рассказала о прошедшей встрече с ассоциацией HoReCa, отметив, что владельцы кафе и ресторанов будут делать скидки до 10 процентов на доставку еды и самовывоз.

Депутат Жаныбек Абиров поинтересовался: зачем ведомству понадобилось отменять оплату обслуживания в кафе и ресторанах, ведь это в итоге привело к тому, что цены поднялись не на 10-15 процентов, а на 20-22 процента?

Читайте по теме
Торага ЖК: Процент за обслуживание убрали, но облегчения люди не почувствовали

Директор Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев подтвердил, что отдельные заведения подняли цены на 23 процента, в то время как в некоторых местах блюда стали дороже всего на 4 процента.

Жаныбек Абиров призвал Министерство экономики признать свою ошибку, отметив, что потребители прекрасно справлялись с расчетами в кафе при наличии оплаты обслуживания, а теперь все жалуются на поднятие цен. Он спросил у замминистра, планирует ли ведомство вернуть проценты за обслуживание.

В ответ Беназир Нурланова заявила, что Министерство экономики и коммерции не рассматривает такой вопрос на данный момент.

С 1 января 2026 года был отменен дополнительный 15-процентный сбор к стоимости блюд в кафе и ресторанах. Отмечалось, что проект был подготовлен по поручению администрации президента из-за многочисленных жалоб потребителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360259/
просмотров: 709
Версия для печати
Материалы по теме
Торага ЖК: Процент за обслуживание убрали, но облегчения люди не почувствовали
В Кыргызстане ужесточат ответственность за нарушение халал-стандартов
Берега без кафе: в Бишкеке сносят постройки в водоохранных зонах
Швейники просят создать отдельный отдел по работе с ними при Минэкономики
Отмена сервисного сбора в кафе и ресторанах: власти объяснили причину решения
Инвестиции на $715 миллионов: в КР за год создали почти 8,5 тысячи рабочих мест
В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Сервисный сбор отменили, но цены растут: кафе и ресторанам грозят крупные штрафы
Все кафе и рестораны в городе Ош обязали оборудовать парковки для гостей
«Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 февраля, понедельник
23:38
В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini
23:10
В Бишкеке пройдет какидзоме — традиционное первое письмо года
22:49
Госагентство спорта показало форму кыргызстанцев на зимней Олимпиаде
22:49
Китайские компании инвестируют в цифровизацию городов Кыргызстана
22:25
После критики Камчыбека Ташиева в Ат-Баши назначили акима