Сооронбай Жээнбеков считает: грузовые авто на КПП слишком долго проверяют

Сооронбай Жээнбеков во время визита реконструированного КПП «Чалдыбар-автодорожный» на кыргызско-казахской границе отметил, что время пропуска грузовых автомашин следует сокращать. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, глава государства подчеркнул, что работа по улучшению условий на пунктах пропуска на границах ведется в рамках совершенствования инфраструктуры страны в соответствии с требованиями интеграции Кыргызстана в ЕАЭС.

«По приезде в нашу страну туристов встречают на КПП, и первое впечатление о Кыргызстане гости получают именно на этих пунктах пропуска. От этого зависит имидж государства. Также наши предприниматели, экспортирующие продукцию в другие страны, должны беспрепятственно проходить контроль на границе. Поддерживая туризм и экспорт, мы создаем новые рабочие места, развиваем экономику, увеличивается поступление средств в бюджет», — отметил президент.

Он обратился к пограничникам с призывом быть дружелюбными по отношению к тем, кто пересекает границу.

Как сообщается, пропускная способность КПП «Чалдыбар» составляет от 5 до 7 тысяч человек в сутки, до реконструкции в сутки могли проходить не более тысячи. На проверку одного человека уходит в среднем 40 секунд, на проверку грузовых авто — до 10 минут, нет очередей и скопления людей, машин.