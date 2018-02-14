Жалуйтесь. О сомнительности судей можно жаловаться в дисциплинарную комиссию

Дисциплинарная комиссия при Совете судей Кыргызстана начала свою работу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Совете судей.

Дисциплинарная комиссия создана согласно поправкам, внесенным в Конституцию в 2016 году на референдуме.

Дисциплинарная комиссия будет рассматривать дела в отношении судей, которые нарушили закон. В полномочиях комиссии принятие решений в отношении уличенных в нарушении закона и неблаговидных делах представителей судейского корпуса.

Ряд депутатов парламента уже заявили, что будут обращаться в дисциплинарную комиссию на судей, которые рассматривали или рассматривают сейчас уголовные дела в отношении политиков.

Состав комиссии из девяти человек формируется таким образом: трех кандидатур предлагает президент, троих выдвигает парламент и еще трех — судейский корпус.

С заявлениями на действия судей в дисциплинарную комиссию могут обращаться граждане, юридические лица, государственные органы, органы местного самоуправления, их сотрудники, а также председатели судов. С просьбой о согласии на привлечение судьи к ответственности в дисциплинарную комиссию может обратиться и генеральный прокурор КР.

Дисциплинарная комиссия может вынести предупреждение, выговор или предложение об освобождении от должности того или иного судьи. Представление об освобождении направляется на имя президента, а в случае с судьями Верховного суда или Конституционной палаты — в парламент.

Дисциплинарная комиссия будет рассматривать не решения судей, а их действия, поведение и соблюдение ими законности при проведении судебных заседаний.

Известно, что депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Алтынай Омурбекова намерена подать в дисциплинарную комиссию Совета судей жалобу на поведение судебной коллегии, рассматривавшей дело Аиды Саляновой.