За месяц объем таможенных платежей в Кыргызстане вырос в два раза

По итогам января объем таможенных платежей вырос в два раза. Государственная таможенная служба собрала почти на миллиард сомов больше запланированного. Такие данные озвучил сегодня председатель ГТС Кубанычбек Кулматов на встрече с премьер-министром Сапаром Исаковым.
Отмечено, что в январе ГТС должна была собрать 1,9 миллиарда сомов платежей. План перевыполнен на 46,2 процента, или на 907,3 миллиона сомов.
По итогам января поступления от таможенных платежей составили 2,8 миллиарда сомов.
В 2017 году ГТС собрала таможенных платежей на 34,2 миллиарда сомов. План выполнен на 98,4 процента.
«Первые результаты реформы, связанной с улучшением администрирования таможенных платежей, снижением уровня коррупции, за месяц принесли в бюджет государства почти в два раза больше поступлений, чем за аналогичный период 2017-го. Мы видим динамику поступлений по таможенным органам. Эти показатели радуют. По некоторым таможенным органам поступления выросли в несколько раз. Я уверен, что в таможне есть резервы и большой потенциал. Я требую более решительных шагов по борьбе с коррупцией», — заключил глава кабмина Сапар Исаков.