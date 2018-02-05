За месяц объем таможенных платежей в Кыргызстане вырос в два раза

По итогам января объем таможенных платежей вырос в два раза. Государственная таможенная служба собрала почти на миллиард сомов больше запланированного. Такие данные озвучил сегодня председатель ГТС Кубанычбек Кулматов на встрече с премьер-министром Сапаром Исаковым.

Отмечено, что в январе ГТС должна была собрать 1,9 миллиарда сомов платежей. План перевыполнен на 46,2 процента, или на 907,3 миллиона сомов.

По итогам января поступления от таможенных платежей составили 2,8 миллиарда сомов.

При этом из общей суммы таможенные платежи без пошлины составили 1 миллиард 838,1 миллиона сомов. Именно по ним отмечен наибольший рост поступлений — 90 процентов: собрано на 870,8 миллиона сомов больше установленного плана. От ввозной пошлины, поступающей в соответствии с договором о ЕАЭС, бюджет пополнился на 1 миллиард 33,2 миллиона сомов. Это на 3,7 процента (36,5 миллиона сомов) больше запланированного.

В 2017 году ГТС собрала таможенных платежей на 34,2 миллиарда сомов. План выполнен на 98,4 процента.

На сегодня ежедневные платежи в Ошской таможне составляют почти 15 миллионов сомов при прогнозе в 7 миллионов сомов. Ранее это подразделение собирало только 1,5-2 миллиона сомов.

«Первые результаты реформы, связанной с улучшением администрирования таможенных платежей, снижением уровня коррупции, за месяц принесли в бюджет государства почти в два раза больше поступлений, чем за аналогичный период 2017-го. Мы видим динамику поступлений по таможенным органам. Эти показатели радуют. По некоторым таможенным органам поступления выросли в несколько раз. Я уверен, что в таможне есть резервы и большой потенциал. Я требую более решительных шагов по борьбе с коррупцией», — заключил глава кабмина Сапар Исаков.