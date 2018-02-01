Какие документы подписали главы Кыргызстана и Таджикистана

По итогам официального визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Таджикистан состоялась церемония подписания совместных документов.
Среди них:
- Программа торгово-экономического сотрудничества между правительствами КР и РТ;
- Соглашение о сотрудничестве между Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями КР и Агентством по борьбе с экономическими преступлениями РТ;
- Соглашение между Высшей аттестационной комиссией КР и Высшей аттестационной комиссией при президенте РТ о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
- Соглашение между Министерством здравоохранения КР и Министерством здравоохранения и социальной защиты РТ о сотрудничестве в сфере здравоохранения;
- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел КР и Министерством иностранных дел РТ;
- Соглашение о сотрудничестве в области информации между Министерством культуры, информации и туризма КР и Комитетом по телевидению и радиовещанию РТ;
- Соглашение между правительствами КР и РТ о порядке пребывания граждан двух стран;
- План сотрудничества между Баткенской областью КР и Согдийской областью РТ по укреплению соседских взаимоотношений и дружбы на 2017-2020 годы.
На сегодня официальные мероприятия в рамках визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Таджикистан завершились. Завтра он проведет переговоры с премьер-министром и главой парламента РТ.