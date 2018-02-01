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Власть

Общественным транспортом пользуются только женщины-депутаты Жогорку Кенеша

Общественным транспортом пользуются в основном женщины-депутаты парламента. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибрагим Нуракун уулу.

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По его словам, Карамат Орозова, Евгения Строгова, Аида Касымалиева и Альфия Самугуллина приезжают на работу на маршрутках и троллейбусах.

«Карамат Орозова рассказывает анекдоты про свои поездки в маршрутках. Дастан Джумабеков тоже до того как стал спикером, иногда ездил в общественном транспорте. Он сам мне рассказывал, что продукты покупал на Ошском рынке», — написал Ибрагим Нуракун уулу.

Пользователи социальных сетей добавили, что депутат от фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко тоже пользуется общественным транспортом.

Напомним, сегодня депутат Камчыбек Жолдошбаев заявил, что ему приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как сам Жолдошбаев едет на машине.
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