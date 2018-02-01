«Стыдливые» депутаты. Какие привилегии есть у народных избранников

Сегодня депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев не знал, куда деться от стыда. Он поведал, как ему стыдно, что его коллеги и помощники ездят на маршрутках.
Камчыбеку Жолдошбаеву, по его собственному признанию, приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как сам Жолдошбаев едет на машине.
ИА «24.kg» решило напомнить читателям, как на самом деле живут парламентарии и во сколько это обходится налогоплательщикам.
В 2017 году Жогорку Кенеш потратил из государственного бюджета 762,6 миллиона сомов. Это официальные данные Министерства финансов КР.
1Зарплаты
Зарплата депутата, который работает в парламенте первый созыв, составляет в среднем 30-45 тысяч сомов.
Члены ЖК, обладающие депутатским мандатом на протяжении нескольких созывов, получают зарплату выше.
Консультанты парламентариев получают не менее 25 тысяч сомов, включая надбавку за ненормированный режим работы.
2Депутатские фонды и надбавки
Каждый парламентарий ежемесячно получает дополнительно так называемый депутатский фонд. Его размер составляет 40 тысяч сомов. Из этой ежемесячной суммы депутат оплачивает сотовую связь, бензин, ремонт свого автомобиля и канцелярские товары.
Больше всего средств из бюджета-2017 ушло на зарплату парламентариев и сотрудников аппарата Жогорку Кенеша — 474,05 миллиона сомов.
При этом дополнительные выплаты и компенсации превышают основную зарплату. На это потрачено 221,5 миллиона сомов.
Еще 92,7 миллиона сомов ушло из бюджета на различные надбавки к депутатской зарплате. Например, за классный государственный чин.
Расходы на основную зарплату составили 156 миллионов сомов.
3Дополнительные расходы
Еще одной затратной статьей является приобретение товаров и услуг. На эти цели израсходовано 89,9 миллиона сомов. На уплату социальных взносов — 72,8 миллиона.
Учиться в парламенте не любят или не хотят.
На обучение государственных служащих в ЖК потратили лишь 1,8 тысячи сомов.
Зато парламентарии любят встречать и провожать гостей: на представительские расходы они потратили 70,9 миллиона сомов.
Продуктов питания было закуплено на 895 тысяч сомов.
Еще среди парламентских расходов есть статья под названием «Подготовка к зиме». Раз в году каждый депутат получает 35 тысяч сомов на зимние заготовки — консервирование огурцов, помидоров и прочие варенья и соленья.
Расходы на служебные поездки в 2017-м составили 18,1 миллиона сомов, на машины и оборудование — 22,8 миллиона, на связь — 9,6 миллиона сомов.
Гостиничные расходы составили 3 миллиона 787 тысяч 46 сомов.
4Охрана и пансионат
За услуги охраны Жогорку Кенеш заплатил 1 миллион 664 тысячи 46 сомов.
Есть у Жогорку Кенеша и свой пансионат на берегу Иссык-Куля. За путевки в «Алтын-Кол» депутаты платят из своего кармана. Средняя стоимость путевки для члена ЖК — 8-10 тысяч сомов.
5Китайский грант
В 2017 году Жогорку Кенеш получил от Китая технический грант более чем на 1 миллион сомов.
Сами депутаты назвали его значимым вкладом в создание необходимых условий для работы аппарата ЖК.
На китайский грант парламент получил один диван, кресла, электрочайники, телевизоры, сушилки для рук, увлажнитель воздуха, а также болгарки, перфораторы, сварочные аппараты и прочие бытовые приборы.
В ЖК также решили оснастить зал заседаний. Видеокамеры для него куплены по наивысшей цене.
Из данных, размещенных на портале государственных закупок, понятно, что заявки на участие в тендере подали три компании. ОсОО «Лэвэл» оценило поставку оборудования в 10,5 миллиона сомов, ОсОО «Sound KG» — в 9,9 миллиона.
Наивысшую цену выставило кыргызско-сингапурско-американское ОсОО «АПЕКС»: 11,9 миллиона сомов. С этой компанией и заключен договор на поставку оборудования для оснащения зала заседаний Жогорку Кенеша.