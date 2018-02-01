«Стыдливые» депутаты. Какие привилегии есть у народных избранников

Сегодня депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев не знал, куда деться от стыда. Он поведал, как ему стыдно, что его коллеги и помощники ездят на маршрутках.

Камчыбеку Жолдошбаеву, по его собственному признанию, приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как сам Жолдошбаев едет на машине.

Фото Азаттык. Камчыбек Жолдошбаев

ИА «24.kg» решило напомнить читателям, как на самом деле живут парламентарии и во сколько это обходится налогоплательщикам.

В 2017 году Жогорку Кенеш потратил из государственного бюджета 762,6 миллиона сомов. Это официальные данные Министерства финансов КР.

1 Зарплаты

Зарплата депутата, который работает в парламенте первый созыв, составляет в среднем 30-45 тысяч сомов.

Члены ЖК, обладающие депутатским мандатом на протяжении нескольких созывов, получают зарплату выше.

Консультанты парламентариев получают не менее 25 тысяч сомов, включая надбавку за ненормированный режим работы.

2 Депутатские фонды и надбавки

Каждый парламентарий ежемесячно получает дополнительно так называемый депутатский фонд. Его размер составляет 40 тысяч сомов. Из этой ежемесячной суммы депутат оплачивает сотовую связь, бензин, ремонт свого автомобиля и канцелярские товары.

Больше всего средств из бюджета-2017 ушло на зарплату парламентариев и сотрудников аппарата Жогорку Кенеша — 474,05 миллиона сомов.

При этом дополнительные выплаты и компенсации превышают основную зарплату. На это потрачено 221,5 миллиона сомов.

Еще 92,7 миллиона сомов ушло из бюджета на различные надбавки к депутатской зарплате. Например, за классный государственный чин.

Расходы на основную зарплату составили 156 миллионов сомов.

3 Дополнительные расходы

Еще одной затратной статьей является приобретение товаров и услуг. На эти цели израсходовано 89,9 миллиона сомов. На уплату социальных взносов — 72,8 миллиона.

Учиться в парламенте не любят или не хотят.

На обучение государственных служащих в ЖК потратили лишь 1,8 тысячи сомов.

Зато парламентарии любят встречать и провожать гостей: на представительские расходы они потратили 70,9 миллиона сомов.

Продуктов питания было закуплено на 895 тысяч сомов.

Еще среди парламентских расходов есть статья под названием «Подготовка к зиме». Раз в году каждый депутат получает 35 тысяч сомов на зимние заготовки — консервирование огурцов, помидоров и прочие варенья и соленья.

Расходы на служебные поездки в 2017-м составили 18,1 миллиона сомов, на машины и оборудование — 22,8 миллиона, на связь — 9,6 миллиона сомов.

Гостиничные расходы составили 3 миллиона 787 тысяч 46 сомов.

4 Охрана и пансионат

За услуги охраны Жогорку Кенеш заплатил 1 миллион 664 тысячи 46 сомов.

Есть у Жогорку Кенеша и свой пансионат на берегу Иссык-Куля. За путевки в «Алтын-Кол» депутаты платят из своего кармана. Средняя стоимость путевки для члена ЖК — 8-10 тысяч сомов.

5 Китайский грант

В 2017 году Жогорку Кенеш получил от Китая технический грант более чем на 1 миллион сомов.

Сами депутаты назвали его значимым вкладом в создание необходимых условий для работы аппарата ЖК.

На китайский грант парламент получил один диван, кресла, электрочайники, телевизоры, сушилки для рук, увлажнитель воздуха, а также болгарки, перфораторы, сварочные аппараты и прочие бытовые приборы.

В ЖК также решили оснастить зал заседаний. Видеокамеры для него куплены по наивысшей цене.

Из данных, размещенных на портале государственных закупок, понятно, что заявки на участие в тендере подали три компании. ОсОО «Лэвэл» оценило поставку оборудования в 10,5 миллиона сомов, ОсОО «Sound KG» — в 9,9 миллиона.

Наивысшую цену выставило кыргызско-сингапурско-американское ОсОО «АПЕКС»: 11,9 миллиона сомов. С этой компанией и заключен договор на поставку оборудования для оснащения зала заседаний Жогорку Кенеша.