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Власть

Подготовку энергетиков к отопительному сезону признали неудовлетворительной

Подготовку энергетиков к осенне-зимнему периоду (ОЗП) признали неудовлетворительной. Решение принято сегодня на заседании парламента.

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Ряд депутатов предложили оценить работу как недостаточную. «Нужно дать объективную оценку. Неудовлетворительную работу провели, информацию не предоставили. Не думаю, что кто-то из граждан остался доволен», — отметила нардеп Наталья Никитенко.

Вице-премьер Аскарбек Шадиев не согласился с такой оценкой.

«В Бишкеке случилась нестандартная ситуация на ТЭЦ, 27 лет насос не меняли. А в регионах же ОЗП проходит. В практике было, когда работу признавали недостаточной. Дайте людям шанс, пусть исправят ситуацию», — сказал он.
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