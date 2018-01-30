Понять и простить. Глава Национального энергохолдинга извинился перед горожанами

Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев сегодня, выступая перед депутатами парламента во время выездного заседания комитета по ТЭК, попросил у жителей столицы прощения.

Пользуясь случаем, хотим попросить прощения, хотели извиниться перед горожанами за доставленные неудобства. Айбек Калиев

Отчитался перед парламентариями первый вице-премьер-министр, возглавляющий в правительстве оперативный штаб, Аскарбек Шадиев. По его словам, создана комиссия по выявлению причин аварии.

Сегодня же Генеральная прокуратура проинформировала, что на основании обращения премьер-министра Сапара Исакова возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность» УК КР.