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Власть

Понять и простить. Глава Национального энергохолдинга извинился перед горожанами

Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев сегодня, выступая перед депутатами парламента во время выездного заседания комитета по ТЭК, попросил у жителей столицы прощения.

Пользуясь случаем, хотим попросить прощения, хотели извиниться перед горожанами за доставленные неудобства.

Айбек Калиев
Отчитался перед парламентариями первый вице-премьер-министр, возглавляющий в правительстве оперативный штаб, Аскарбек Шадиев. По его словам, создана комиссия по выявлению причин аварии.

Сегодня же Генеральная прокуратура проинформировала, что на основании обращения премьер-министра Сапара Исакова возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность» УК КР.

Авария на столичной теплоцентрали произошла еще в пятницу, 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что возобновление подачи тепла начнется через короткое время. Однако уже четвертые сутки столица замерзает.
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