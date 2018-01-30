Понять и простить. Глава Национального энергохолдинга извинился перед горожанами

Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев сегодня, выступая перед депутатами парламента во время выездного заседания комитета по ТЭК, попросил у жителей столицы прощения.
Отчитался перед парламентариями первый вице-премьер-министр, возглавляющий в правительстве оперативный штаб, Аскарбек Шадиев. По его словам, создана комиссия по выявлению причин аварии.
Пользуясь случаем, хотим попросить прощения, хотели извиниться перед горожанами за доставленные неудобства.Айбек Калиев
Сегодня же Генеральная прокуратура проинформировала, что на основании обращения премьер-министра Сапара Исакова возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность» УК КР.
Авария на столичной теплоцентрали произошла еще в пятницу, 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что возобновление подачи тепла начнется через короткое время. Однако уже четвертые сутки столица замерзает.