«Пока всех членов комиссии не задобришь, решения по возврату НДС не получишь», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике Азамат Арапбаев.

Депутаты рассматривали законопроект о порядке возмещения НДС налогоплательщикам. Они предложили автоматизировать процесс, так как работа комиссии, которая принимает решение о возврате средств, не вызывает доверия. Кроме того, парламентарии обратили внимание, что процесс слишком долгий.

Министр экономики Артем Новиков отметил, что комиссию создали, чтобы исключить коррупционный фактор.

«Вы молодой член правительства. В рамках вашей программы мы должны убрать участие чиновников из этого процесса. Вы говорите, что мы задолжали много по НДС. Давайте частями отдавать. Каждый год надо в бюджет закладывать требуемые средства. Пока всех членов комиссии не задобришь, решения не получишь. Вы говорите о них, как о святых», — возмутился Азамат Арапбаев.

В бюджет заложили 350 миллионов сомов для возмещения НДС.

Артем Новиков согласился, что система возврата НДС должна быть автоматизирована. Однако предложил подождать с подобными поправкам в Налоговый кодекс. Министр уверен, что пока нет электронных счетов-фактур по НДС и автоматизированных механизмов по распределению всех сумм, предложение сложно реализовать.

«Вторым шагом мы рассматривали внедрение электронного механизма возврата НДС. Мы готовы внести это предложение до конца 2018 года», — пообещал Артем Новиков.