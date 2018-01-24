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Власть

Фермерские кооперативы в Кыргызстане могут освободить от НДС

Фермерские кооперативы в Кыргызстане могут освободить от НДС. Министр экономики Артем Новиков предлагает внести поправки в Налоговый кодекс.

По его словам, сельскохозяйственные кооперативы нуждаются в поддержке. «Экспорт является одним из приоритетных направлений. Однако он ограничен мелкотоварностью. Поэтому мы предлагаем предоставить преференции кооперативам», — сказал Артем Новиков.

Он предлагает освободить сельскохозяйственные кооперативы от налога на прибыль, от НДС на поставку селхозпродукции и НДС на импорт основных средств.
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