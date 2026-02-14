16:39
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ

Начальник транспортной прокуратуры Нургазы Матисаков освобожден от занимаемой должности, сообщили источники Kaktus.media.

Матисаков снят с поста прокурора в рамках кадровых изменений в системе прокуратуры, уточняет издание. Он ранее занимал ряд должностей в органах прокуратуры, в том числе был прокурором Узгенского, Жайылского и Иссык-Атинского районов Чуйской области.

из интернета
Фото из интернета

Сообщается, что Матисаков является племянником бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Его брат — Байгазы Матисаков — генеральный директор компаний «Бай компания» и «Бай-Таш Компани», а также с 2021 года возглавляет Джалал-Абадский НПЗ, добавляет источник.

Новое назначение на эту должность или комментарии Генеральной прокуратуры официально пока не опубликованы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362030/
просмотров: 712
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке нашли родственников мужчины, погибшего в ДТП 23 января
Милиция Бишкека просит помочь в поиске родных погибшего в аварии мужчины
Два года в плену ХАМАС. Операция по возвращению израильских заложников завершена
После переговоров Путина и Алиева. Освобожден директор «Sputnik Азербайджан»
ХАМАС заявил о готовности освободить всех израильских заложников
Некоторых мигрантов освободят от экзаменов — в РФ принят соответствующий закон
Военных из стран СНГ, учащихся в России, освободили от миграционных требований
Теперь официально. Суйунбек Касмамбетов освобожден от должности госсекретаря
Соглашение о прекращении огня. ХАМАС передал Израилю еще шесть заложников
Земли, на которых расположены здания Погранслужбы РФ, освободят от налогов
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
16:36
В Бишкеке «обчистили» дом на 3 миллиона сомов: задержан рецидивист В Бишкеке «обчистили» дом на 3 миллиона сомов: задержан...
16:19
Перестановки в руководстве Генпрокуратуры: кто занял ключевые посты
16:15
Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
16:02
В Тоне «зачистили» запрещенную ячейку: двое вышли, 33 наказаны
15:48
В Бишкеке с 15 февраля мост на улице Калинина закроют на реконструкцию