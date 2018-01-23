Опровержение на статью по иску Сооронбая Жээнбекова

22 декабря 2017 года Бишкекский городской суд оставил в силе решение Свердловского районного суда по иску кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова к ИА «24.kg» и журналисту Кабаю Карабекову о защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда.

Во исполнение решения Свердловского районного суда от 5 октября 2017 года и определения судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 22 декабря 2017 года ИА «24.kg» в порядке опровержения сообщает следующее:

— сведения, распространенные в сети Интернет на странице Информационного агентства «24.kg» 11 сентября 2017 года в 10.52 в статье Кабая Карабекова «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят. Чем хорош преемник?» в прямой увязке с кандидатом на должность президента Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым и прямой ссылкой на закрытую встречу президентов Кыргызстана и Российской Федерации в июне 2017 года о том, что Москва «намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в РФ террористической организацией», не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Жээнбекова Сооронбая Шариповича.

В связи с вышеизложенным приносим извинения Жээнбекову Сооронбаю Шариповичу.