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Власть

Кто должен заботиться о пассажирах задержанных рейсов? Депутат требует ответа

Член парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икарамов недоумевает, почему авиакомпании задержанных рейсов так наплевательски относятся к пассажирам. 

По его словам, несколько дней все СМИ писали, что люди мерзнут в аэропортах, спят на полу. Им не предоставили ни горячее питание, ни гостиницу. Более того, представители некоторых авиакомпаний еще и хамили пассажирам. 

Нардеп считает, что необходимо обсудить вопрос и заставить авиакомпании в случае задержки рейсов обеспечивать пассажиров всем необходимым, как это делают в цивилизованном мире. 
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