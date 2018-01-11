17:22
-2
USD 69.17
EUR 82.63
RUB 1.22
Власть

В России появится представительство Государственной службы миграции Кыргызстана

Депутаты в третьем чтении поддержали законопроект о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и России о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, что соглашение подписано 20 июня 2017 года в Москве. Оно предусматривает работу представительств служб миграции двух стран в части приема мигрантов. Кроме того, службы будут разрабатывать, согласовывать и реализовывать заключаемые государством договоры в сфере миграции.  В случае необходимости именно в представительство Госслужбы миграции можно будет обратиться для защиты прав, свобод и законных интересов.
Ссылка:
просмотров: 554
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты требуют отчета от МЧС о готовности к весне
Спорткомплекс в Айдаркене разрушили, так и не успев достроить
Откуда смог? И депутаты парламента озаботились загрязнением воздуха в Бишкеке
Дорогу в ущелье Чункурчак нужно перестроить. Есть опасность схода оползня
Внешний долг Кыргызстана растет, но чиновники управляют им неэффективно
Требует размаха! Тазабек Икрамов о праздновании 25-летнего юбилея сома
Черный Иссык-Куль? Предприниматели вынуждены «отмечаться» у членов местных ОПГ
Депутаты отказались принимать поправки в закон, на которых настаивает МВФ
Ликвидировать транспортную инспекцию Кыргызстана предложили депутаты
Депутаты ратифицировали соглашение об использовании Касансайского водохранилища
Популярные новости
Президента и&nbsp;всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак Президента и всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак
Черный Иссык-Куль? Предприниматели вынуждены &laquo;отмечаться&raquo; у&nbsp;членов местных ОПГ Черный Иссык-Куль? Предприниматели вынуждены «отмечаться» у членов местных ОПГ
Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц, некоторые уволены Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц, некоторые уволены
Прекратите носить! Министр культуры не&nbsp;знает, куда уже девать чапаны и&nbsp;калпаки Прекратите носить! Министр культуры не знает, куда уже девать чапаны и калпаки
Бизнес
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom
3G&nbsp;и&nbsp;4G-сеть О! охватила еще 71&nbsp;населенный пункт Баткенской области 3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom