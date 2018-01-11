В России появится представительство Государственной службы миграции Кыргызстана

Депутаты в третьем чтении поддержали законопроект о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и России о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, что соглашение подписано 20 июня 2017 года в Москве. Оно предусматривает работу представительств служб миграции двух стран в части приема мигрантов. Кроме того, службы будут разрабатывать, согласовывать и реализовывать заключаемые государством договоры в сфере миграции. В случае необходимости именно в представительство Госслужбы миграции можно будет обратиться для защиты прав, свобод и законных интересов.