Депутат предлагает лишить Пятый канал статуса парламентского телевидения

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает лишить Пятый канал статуса парламентского телевидения. Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, 29 июня 2012 года парламент дал своим постановлением ряд поручений правительству. Однако до сегодняшнего дня кабинет министров не инициировал ни одного нормативно-правового акта, касающегося ЗАО «Пятый канал».

Сейчас Жогорку Кенеш вещает в режиме онлайн через телеканал «Пирамида». Пятый канал так и не стал ни юридически, ни фактически парламентским телеканалом.

«Закон «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал» утратил свою актуальность и не отвечает сегодняшним реалиям. Более того, Жогорку Кенеш фактически добился своих целей по освещению деятельности. Предлагается признать утратившим силу Закон «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал» и реализовать его в соответствии с законодательством», — прокомментировал Дастан Бекешев.

История вопроса: 20 мая 2010 года декретом временного правительства было национализировано ЗАО «Двадцать пятый кадр», которое является учредителем ЗАО «Пятый канал». Депутат ЖК Исмаил Исаков инициировал законопроект «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал», который был принят, несмотря на возражения президента страны. Закон «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал» вступил в силу 21 октября 2011 года. В Жогорку Кенеше создали рабочую группу, которая пришла к выводам, что закон не может быть исполнен в том варианте, в котором он был принят, так как не определены организационно-правовая форма телеканала и его собственник.

В конце декабря 2017-го практически весь творческий коллектив Пятого уволился. Сейчас на телеканале показывают фильмы и передачи в записи. Фонд по управлению государственным имуществом до сих пор не определился с назначением нового руководства телеканала.

Стало известно, что часть коллектива ушла на вновь создаваемый телеканал «Апрель». Руководить им будет Дмитрий Ложников.