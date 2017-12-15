Руководство «Пятого канала» увольняется. На гендиректора никто не давил

Руководство ЗАО «Пятый канал» уходит в отставку. Об этом шеф-редактор Дмитрий Ложников сообщил на своей странице в Facebook.

Заявление об уходе написали также генеральный директор ЗАО Евгения Бердникова, которая руководила каналом с 2009 года, коммерческий директор и главный режиссер.

«Все люди уходят не одномоментно. Главный режиссер две недели назад уволился и уже уехал из Бишкека, работает в другом городе. Я ухожу по собственному желанию, меня никто не заставлял, это было мое решение. И уже под влиянием этого решения остальные сотрудники решили уйти», - пояснила ИА «24.kg» Евгения Бердникова.

Заявление она написала две недели назад. Но до сегодняшнего дня еще не назначили человека, которому Бердникова могла бы передать дела.

Она остается на рабочем месте до конца декабря. «Журналисты тоже пока работают, они самостоятельно принимают решения. Я сообщила им о своем решении, попыталась донести до них, что, возможно, придет следующее руководство, которое будет работать более успешно и сможет развивать канал. Я просила коллектив не торопиться с увольнениями», - добавила Евгения Бердникова.

ЗАО «Пятый канал» создано на базе телеканала КООРТ в 2006 году. 20 мая 2010 года временное правительство национализировало ЗАО «Двадцать пятый кадр», которое является учредителем ЗАО «Пятый канал».