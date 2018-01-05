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Власть

Прекратите носить! Министр культуры не знает, куда уже девать чапаны и калпаки

Министр культуры, информации и туризма призвал подчиненных и чиновников других ведомств отказаться от порочной практики дарения чапанов и калпаков.
 
Султан Жумагулов считает традицию «обряжать начальников» в чапаны ритуальной церемонией, которая давно себя изжила.

Не сочтите за высокомерие или пренебрежение, но давайте уже искоренять этот пережиток – облачать в дармовую одежду больших начальников.

Султан Жумагулов

Министр культуры недоумевает: сами чиновники жалуются на маленькую зарплату, при этом тратятся на ненужные покупки чапанов.

«Я прошу вас впредь приходить ко мне не с одеждой, а с хорошими идеями по улучшению системы культуры», — просит Султан Жумагулов визитеров и работников сферы.

По его данным, всего за пару месяцев чапанов и калпаков скопилось уже полдюжины и он не знает, что  делать с этой одеждой.
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