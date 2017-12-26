Предприниматели и налоговики договариваются. Нужны электронные патенты

«Не секрет, что есть сговор между предпринимателями и налоговиками. Настало время перейти на электронные патенты, чтобы разорвать эту цепь», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике первый вице-премьер-министр Кыргызстана Аскарбек Шадиев.

На заседании депутаты рассматривают предложение Министерства экономики ввести электронные патенты в рамках программы фискализации и дистанционного администрирования налогов. Документ направлен на облегчение процедур по приему налоговых документов. Предполагается введение понятия виртуального ККМ, электронного патента, заверенного электронной подписью, механизма отслеживания товаров.

Первый вице-премьер заявил, что Россия готова помочь Кыргызстану и предоставить необходимый софт. Нужно только провести переговоры.

Председатель Госкомитета информационных технологий Нурбек Абасканов сообщил, что проект по переходу на электронные патенты планируется осуществлять в формате государственно-частного партнерства.

По итогам обсуждения депутаты приняли концепцию законопроекта с учетом проведения слушаний по данному вопросу.