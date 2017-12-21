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Власть

В регионах Кыргызстана люди два месяца не могут получить пособия

В регионах Кыргызстана люди два месяца не могут получить пособия. Об этом сообщил сегодня на заседании парламента депутат Кенжебек Бокоев.

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По его словам, гражданам на местах отказывают в назначении пособий за ноябрь и декабрь, ссылаясь на вступление в силу с 1 января 2018 года нового закона.

«Кто ответит за издержки? Где ответственность правительства? Выплатите людям деньги!» — возмутился нардеп.

Правительство предложило отсрочить вступление в силу Закона КР «О государственных пособиях» на три месяца — до 1 апреля. Парламент отправил законопроект на голосование.
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