В регионах Кыргызстана люди два месяца не могут получить пособия. Об этом сообщил сегодня на заседании парламента депутат Кенжебек Бокоев.

Читайте по теме В 2018 году без пособий останутся 30 тысяч детей

По его словам, гражданам на местах отказывают в назначении пособий за ноябрь и декабрь, ссылаясь на вступление в силу с 1 января 2018 года нового закона.

«Кто ответит за издержки? Где ответственность правительства? Выплатите людям деньги!» — возмутился нардеп.

Правительство предложило отсрочить вступление в силу Закона КР «О государственных пособиях» на три месяца — до 1 апреля. Парламент отправил законопроект на голосование.