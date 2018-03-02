Не будем портить праздник. Депутаты признали работу чиновниц недостаточной

Парламентская фракция «Республика — Ата Журт» решила сегодня не портить предстоящий праздник 8 Марта вице-премьеру Чолпон Султанбековой, министру социального развития Таалайкуль Исакуновой и ее заместителю Лунаре Мамытовой.

Фракция признала работу правительства и профильного ведомства о государственных пособиях недостаточной. Решение принято сегодня на заседании.

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Сегодня депутаты заслушали отчет о реализации Закона «О государственных пособиях». На вопросы депутатов отвечали вице-премьер-министр, министр социального развития и ее заместитель.

По словам лидера фракции Руслана Казакбаева, изначально поступили предложения признать работу в этом направлении неудовлетворительной.

«Но так как среди представителей правительства, которые сегодня пришли на фракцию, одни женщины, то в предверии праздника мы решили признать работу недостаточной. Надеемся, что правительство исправит ошибки и учтет все наши предложения», — сказал Руслан Казакбаев.

Напомним, сегодня стало известно, что правительство вновь вносит изменения в закон о госпособиях, возвращая метод адресной выплаты денег.