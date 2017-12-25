Выборы прошли, и вопрос о суйунчу потерял свою актуальность. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета, где обсуждают новый закон о госпособиях, сообщила депутат Наталья Никитенко.

«Перед принятием законопроекта Минфин говорил, что деньги есть, а теперь, когда закон принят, денег нет. Начинают приводить другие аргументы: неправильная концепция. Концепция совершенно противоположная тому, что применялось много лет до этого – адресный подход. Но ведь сейчас сами представители правительства говорят, что не срабатывал адресный подход, не получали пособия действительно бедные семьи. А где вы раньше были, когда обсуждалась конценция?» - сказала нардеп.

Тут самый главный один аргумент: выборы прошли, и этот вопрос потерял свою актуальность. Наши заложники политических игр – самые уязвимые слои населения. Наталья Никитенко

«Сейчас заложниками становятся люди, которые вообще не знают, чего им ожидать. Все вопросы можно отрегулировать подзаконными актами», - отметила нардеп.

После обсуждения члены комитета поддержали отстрочку закона о госпособиях, вступающего в силу с 1 января 2018 года, на три месяца сразу во втором и третьем чтениях.