271 тысяча семей в Кыргызстане живут ниже прожиточного минимума

В Кыргызстана 271 тысяча семей живут ниже прожиточного минимума, который сегодня составляет 4 тысячи 900 сомов. Об этом сегодня на заседании фракции «Республика — Ата Журт» сообщил ее лидер Руслан Казакбаев.

По его данным, 120 тысяч семей в день тратят меньше $1.

«В сельской местности однодневные траты одной семьи не дотягивают и до одного доллара. Реализиция Закона «О госпособиях» вызывает много вопросов», — заявил он.

По данным депутатов, с каждым годом на 2 процента растет число претендентов на госпособия. В данное время их число составляет 161 тысячу.