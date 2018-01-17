Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев

Депутаты Жогорку Кенеша пытались рассмотреть сегодня поправки в закон о СМИ. Но вопрос сняли с повестки. Нардепы посчитали, что представлявший поправки заместитель министра юстиции Равшан Абдуллаев не готов.

Досталось чиновнику и за незнание государственного языка.

«Замминистра двух слов связать не может. Он же не понял ни одного вопроса, который мы ему задали. Сам министр на кыргызском не говорит, а заместитель тем более», — возмутился депутат Рыскелди Момбеков.

А нардеп Кенжебек Бокоев рассказал Равшану Абдуллаеву, как следует отвечать на вопросы депутатов: