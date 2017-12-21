Депутат Жогорку Кенеша возмутилась халатным отношением к законам

Депутат Алтынай Омурбекова возмутилась сегодня на заседании парламента халатным отношением к законам.

По ее словам, появилась плохая привычка принимать законы без расчетов. «В Великобритании в год принимают 30 законов, а через наш парламент проходит около 300. Принимаем закон, а через два месяца пересматриваем. Так нельзя!» — сказала Алтынай Омурбекова.

Она призвала чиновников быть инициативными. «Основные законопроекты должны инициироваться правительством. Когда депутаты вносят свои законопроекты, а у правительства есть точка зрения о том, что этот закон работать не будет, надо отстаивать ее. А не применять избирательный подход в зависимости от того, кто вносит документ», — добавила нардеп.

Депутаты рассмотрели поправки, которыми предлагается разрешить деятельность гостиниц в многоэтажных домах, и направили их на голосование.