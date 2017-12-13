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Власть

Депутат считает, что фермеры Узбекистана должны платить за воду Кыргызстану

В парламенте Кыргызстана обсуждают ратификацию соглашения об использовании Орто-Токойского водохранилища Узбекистаном. Документ проходит режим первого чтения.

Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев рассказал, что по соглашению Узбекистан будет получать 92 процента от общего объема воды в водохранилище. Управление и регулирование объектом полностью переходит Кыргызстану.

Чиновник добавил, что ремонт резервуара также будет оплачивать соседнее государство. «Кыргызстан и Узбекистан образуют комиссию, и она определит стоимость ремонта. На техническое содержание водохранилища мы прогнозируем заложить от 16 до 20 миллионов сомов. Деньги будет перечислять Узбекистан на счет Департамента водного хозяйства», — пояснил Нурбек Мурашев.

Депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Кенжебек Бокоев считает, что таких мер недостаточно. По его мнению, узбекские фермеры должны платить за использование воды из Орто-Токойского водохранилища. Министр обещал проработать этот вопрос. 
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