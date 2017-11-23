Будут ли снижать пособия? Разъяснения чиновников

Депутат парламента Дастан Бекешев интересуется, насколько справедливо снижать пособия.
Нардепу поступают письма о том, что с нового 2018 года в связи с изменением законодательства у некоторых граждан будут понижены пособия.
«Уменьшения не будет, каждая семья будет получать суйунчу за новорожденного, многодетные семьи тоже продолжат получать выплаты, пособие по инвалидности также никто не отменял», - заверила нардепа министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.
Отметим, что выплаты будут получать все семьи, включая единовременное пособие при рождении каждого ребенка (суйунчу) в размере 4 тысяч сомов и ежемесячное пособие по уходу за каждым ребенком до 3 лет — 700 сомов. А вот размер пособия для малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, действительно сократят.
Сегодня, по данным Минсоцразвития, пособие по малообеспеченности составляет в среднем 874 сома на одного ребенка. После принятия закона из них останется только 500 сомов.
Закон «О государственных пособиях» в новой редакции, подписанный президентом, вступит в силу только с 1 января 2018 года.