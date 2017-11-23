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Власть

Премьер рассказал, зачем ипподром на Иссык-Куле ремонтировали дважды

Премьер-министр КР Сапар Исаков рассказал сегодня на заседании парламента, зачем ипподром на Иссык-Куле ремонтировали дважды.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался эффективностью расходов на ремонт объекта к Всемирным играм кочевников.

«Во время первых игр была проведена работа только по увеличению посадочных мест, и больше ничего не делалось. А во время подготовки вторых игр отстроен новый ипподром, соответствующий международным стандартам. И он строился не на деньги налогоплательщиков, а на внешнюю помощь, грантовые средства», — ответил Сапар Исаков.

Напомним, после первых игр гендиректор стройкомпании, реставрировавшей ипподром в Чолпон-Ате, называл чиновников, распиливших бюджет Всемирных игр кочевников. 

В 2018-м планируется провести третьи игры кочевников.
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