Премьер рассказал, зачем ипподром на Иссык-Куле ремонтировали дважды

Премьер-министр КР Сапар Исаков рассказал сегодня на заседании парламента, зачем ипподром на Иссык-Куле ремонтировали дважды.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался эффективностью расходов на ремонт объекта к Всемирным играм кочевников.

«Во время первых игр была проведена работа только по увеличению посадочных мест, и больше ничего не делалось. А во время подготовки вторых игр отстроен новый ипподром, соответствующий международным стандартам. И он строился не на деньги налогоплательщиков, а на внешнюю помощь, грантовые средства», — ответил Сапар Исаков.

Напомним, после первых игр гендиректор стройкомпании, реставрировавшей ипподром в Чолпон-Ате, называл чиновников, распиливших бюджет Всемирных игр кочевников.

В 2018-м планируется провести третьи игры кочевников.