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Власть

Правительственный отчет на 200 страниц: депутаты не могут разобраться

«Правительству не выгодно показывать точную информацию по строительству школ», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко.

По ее словам, правительство сегодня не готово ответить, сколько объектов образования построено из бюджета и за счет других вливаний, сколько заморожено и не достроено. Депутатам дали отчет на 200 страниц, в котором невозможно разобраться.

«Когда существует непрозрачная среда, удобно лоббировать интересы и отмывать средства. Складывается впечатление, что по строительству детских дошкольных учреждений и школ много лет выгодно не показывать точную информацию», — возмутилась Наталья Никитенко.

Сегодня в парламенте правительственный час о ходе строительства зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций республики.

 
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