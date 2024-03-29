23:01
USD 89.47
EUR 96.56
RUB 0.97
Общество

В Чуйской области открыли трехчасовой детский сад

В Московском районе Чуйской области на базе средней общеобразовательной школы «Спартак» открылся первый из 560 планируемых детских садов кратковременного пребывания (трехчасовые). Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки.

По ее данным, сад рассчитан на 50 детей, которые будут посещать его в одну из двух смен, утреннюю или дневную. Необходимые условия для сада созданы благодаря проекту «Образование для будущего», реализуемому при поддержке Всемирного банка.

«Всего в районе будут действовать 16 таких детских садов, открытие остальных объектов запланировано на апрель», — говорится в сообщении.

пресс-службы МОиН
Фото пресс-службы МОиН

В рамках проекта в Кыргызстане будут созданы 500 детских садов кратковременного пребывания, которые позволят охватить дошкольным образованием около 40 тысяч детей в возрасте от 3 до 6 лет.

«Детский сад предлагает программу на три часа, фокусируясь на развитии детей в соответствии с государственными стандартами, исключая время на сон и питание. Такой формат является экономически выгодным и позволяет вдвое увеличить количество детей, охватываемых программами дошкольного развития за счет организации занятий в две смены», — добавили в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290213/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане детские сады переходят на нормативное финансирование
Более 120 тысяч дополнительных мест в детсадах создадут за счет оптимизации
В 2023 году государству вернули два детских сада
Госстрой возвел и отремонтировал 174 объекта в 2023 году
В краткосрочные детсады в первую очередь будут принимать детей из уязвимых групп
Родители не должны платить. Депутаты пересмотрят норму о питании в детсадах
В центре Бишкека сносят здание детского сада
В жилмассиве «Калыс-Ордо» появится детский сад. Мэр заложил капсулу
В Кыргызстане растет число желающих открыть детские сады домашнего типа
В Бишкеке домашние детсады уже посещают около 700 детей
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Мэр Айбек Джунушалиев объявил в&nbsp;Бишкеке режим&nbsp;ЧС Мэр Айбек Джунушалиев объявил в Бишкеке режим ЧС
Опять дожди. В&nbsp;Бишкеке к&nbsp;выходным похолодает Опять дожди. В Бишкеке к выходным похолодает
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Бизнес
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
29 марта, пятница
23:01
Минприроды напомнило недропользователям об уплате бонусов и роялти Минприроды напомнило недропользователям об уплате бонус...
22:41
В Чуйской области открыли трехчасовой детский сад
22:20
Житель Иссык-Куля распространял в соцсетях экстремистские призывы
22:00
Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб
21:45
Глава МИД Кыргызстана обсудил с Дипакадемией международную безопасность