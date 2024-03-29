В Чуйской области открыли трехчасовой детский сад

В Московском районе Чуйской области на базе средней общеобразовательной школы «Спартак» открылся первый из 560 планируемых детских садов кратковременного пребывания (трехчасовые). Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки.

По ее данным, сад рассчитан на 50 детей, которые будут посещать его в одну из двух смен, утреннюю или дневную. Необходимые условия для сада созданы благодаря проекту «Образование для будущего», реализуемому при поддержке Всемирного банка.

«Всего в районе будут действовать 16 таких детских садов, открытие остальных объектов запланировано на апрель», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МОиН

В рамках проекта в Кыргызстане будут созданы 500 детских садов кратковременного пребывания, которые позволят охватить дошкольным образованием около 40 тысяч детей в возрасте от 3 до 6 лет.

«Детский сад предлагает программу на три часа, фокусируясь на развитии детей в соответствии с государственными стандартами, исключая время на сон и питание. Такой формат является экономически выгодным и позволяет вдвое увеличить количество детей, охватываемых программами дошкольного развития за счет организации занятий в две смены», — добавили в сообщении.