Алмазбек Атамбаев просит Сооронбая Жээнбекова не позорить его

«Друг мой, не позорь меня, работай чисто», — заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, обращаясь к новому избранному главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Завершая заседание Национального совета по устойчивому развитию, уходящий президент поблагодарил всех собравшихся за поддержку его инициатив. Он признался, что годы работы президентом были сложными. Алмазбек Атамбаев также поручил доработать НСУР 2018-2040 в течение ближайших трех месяцев.

«Три месяца — это достаточный срок, чтобы 15 февраля был окончательный вариант документа. Все члены совета должны заранее его посмотреть. В конце февраля надо провести еще одно заседание совета, чтобы знать, куда идти. Проект многоэтапный. Все единогласно вносят предложения по национальным проектам», — заключил Алмазбек Атамбаев.