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Власть

Алмазбек Атамбаев рассказал, как уходят президенты и диктаторы

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня на заседании Национального совета по устойчивому развитию рассказал, какое будущее ждет всех президентов.

«Все президенты, диктаторы рано или поздно уходят. Иногда они уходят по своей воле, иногда по воле народа — когда их выпинывают, а иногда по воле Божьей, когда ногами вперед уносят. Так было и всегда будет», — заявил Алмазбек Атамбаев.

В продолжение темы глава государства напомнил, что у народов Центральной Азии есть поговорка, что сосед ближе и роднее, чем дальний родственник. А значит, соседние государства должны жить в мире и согласии и уважать друг друга.

«Когда ты поджигаешь дом соседа, не забывай, что ветер может перемениться, и пламя перекинется на твой дом. Соседа надо уважать и дружить с ним. Эти шесть лет для меня тянулись как 26 лет. Главное, мы сделали систему, нашли свою дорогу. Думаю, мы хотя бы в первом чтении примем стратегию. Новые руководители в феврале-марте 2018 года внедрят ее. Мы идем правильной дорогой. Кыргызстан уже трудно раскачать. А те, кто пытается это сделать, увидят это у себя», — заключил Алмазбек Атамбаев.
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