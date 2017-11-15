Атамбаев о том, кто должен быть в парламенте и почему бизнесменам там не место

После вступления в силу всех поправок в Конституцию центр влияния перемещается на парламент. Значит, его надо улучшить. Об этом заявил сегодня на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, многие до сих пор не поняли, что за референдум проводился в прошлом году. С 1 декабря 2017 года вступят в силу все поправки в Конституцию. Центр тяжести переходит в парламент и правительство.

До 2040 года мы должны полностью перейти к чисто парламентской форме правления. Так как влияние парламента будет расти, мы должны пересмотреть выборное законодательство. Алмазбек Атамбаев

«Я неоднократно приводил пример, когда «Республика — Ата Журт» шла на выборы одним списком, а в итоге во фракции оказались одни богатеи, ни одного русского, узбека или представителя интеллигенции. Выборы в парламент не за горами — в 2020 году. Надо заранее экспертам проанализировать, сделать, так, чтобы на выборах таких игр не было», — подчеркнул президент.

«Раз центр переходит на парламент, то там должны быть честные люди, болеющие за страну, а не за свой кошелек. Параллельно нужно сделать так, чтобы бизнес не боялся за свой кошелек. Многие у нас до сих пор идут в парламент, потому что боятся за свой бизнес, что будет передел собственности. Не будет такого. Я хочу пожелать бизнесменам заняться своим делом. А в парламент пусть идут те, кто готов воевать не за свой кошелек и бизнес, а за страну. Например, из-за тех же мучных королей мы, возможно, не получим грант от МВФ», — сказал Алмазбек Атамбаев.