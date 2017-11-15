12:48
+4
USD 69.75
EUR 81.68
RUB 1.17
Власть

Атамбаев о том, кто должен быть в парламенте и почему бизнесменам там не место

После вступления в силу всех поправок в Конституцию центр влияния перемещается на парламент. Значит, его надо улучшить. Об этом заявил сегодня на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, многие до сих пор не поняли, что за референдум проводился в прошлом году. С 1 декабря 2017 года вступят в силу все поправки в Конституцию. Центр тяжести переходит в парламент и правительство.

До 2040 года мы должны полностью перейти к чисто парламентской форме правления. Так как влияние парламента будет расти, мы должны пересмотреть выборное законодательство.

Алмазбек Атамбаев

«Я неоднократно приводил пример, когда «Республика — Ата Журт» шла на выборы одним списком, а в итоге во фракции оказались одни богатеи, ни одного русского, узбека или представителя интеллигенции. Выборы в парламент не за горами — в 2020 году. Надо заранее экспертам проанализировать, сделать, так, чтобы на выборах таких игр не было», — подчеркнул президент.

«Раз центр переходит на парламент, то там должны быть честные люди, болеющие за страну, а не за свой кошелек. Параллельно нужно сделать так, чтобы бизнес не боялся за свой кошелек. Многие у нас до сих пор идут в парламент, потому что боятся за свой бизнес, что будет передел собственности. Не будет такого. Я хочу пожелать бизнесменам заняться своим делом. А в парламент пусть идут те, кто готов воевать не за свой кошелек и бизнес, а за страну. Например, из-за тех же мучных королей мы, возможно, не получим грант от МВФ», — сказал Алмазбек Атамбаев.
Ссылка:
просмотров: 746
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев рассказал, как уходят президенты и диктаторы
О развороте Кыргызстана в сторону Китая и Узбекистана рассказал президент
Президент о том, почему не нужно слушать парламент и нужно брать кредиты
Извинений не будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у нас политическое дерьмо
Работа в ЕАЭС основывается на прихотях и капризах, а не на документах
Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС
Его пример другим наука. Атамбаев о передаче власти через шесть лет Жээнбековым
Президент изменил состав Нацсовета по устойчивому развитию
Отдыхаем! 7 и 8 ноября праздничные выходные уже в этом году
Шесть лет президентства. Какие проекты пытались реализовать при Атамбаеве
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане осталось ГСМ на&nbsp;две недели В Кыргызстане осталось ГСМ на две недели
Сооронбай Жээнбеков рассказал о&nbsp;целесообразности досрочного роспуска парламента Сооронбай Жээнбеков рассказал о целесообразности досрочного роспуска парламента
В&nbsp;Кыргызстане упраздняют патрульную милицию В Кыргызстане упраздняют патрульную милицию
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;6-10 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 ноября
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева