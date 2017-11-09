Федерика Могерини: Соблюдение прав человека не вопрос выбора, а обязательство

Сегодня в Кыргызстан с официальным визитом прибывает Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини.

Она в начале года в Брюсселе встречалась с президентом Алмазбеком Атамбаевым и призвала власти страны твердо продолжать политику, основанную на демократии, соблюдении прав человека и фундаментальных свобод. В марте ЕС выступил с заявлением по поводу ареста лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева, подчеркнув, что если в вопросе его задержания есть политическая подоплека, это может создать угрозу развитию демократии в стране. Сегодня Федерика Могерини отвечает на вопросы ИА «24.kg».

— Каково состояние и перспективы сотрудничества между ЕС и Кыргызстаном?

— У нас тесные взаимоотношения, которые продолжат укрепляться. В октябре страны ЕС дали Европейскому союзу «зеленый свет» на начало переговоров по новому, всеобъемлющему двустороннему соглашению с Кыргызстаном, которое отразит имеющиеся у нас амбиции и будет лучше соответствовать типу отношений, которые мы хотим построить в будущем.

Это говорит о том, как укрепилось наше партнерство за прошедшие двадцать лет. Несмотря на то, что в начале наши отношения основывались на финансовой поддержке, сейчас они характеризуются значительной глубиной и охватом.

Принципиальная особенность нашего партнерства заключается в совместной работе, которая направлена на повышение уровня жизни и доходов жителей Кыргызстана и европейских граждан. Федерика Могерини

Мы — партнеры, действующие в интересах демократии: Европейский союз оказал поддержку реформам в этой сфере, включая принятие Конституции 2010 года. ЕС содействовал созданию новых институтов, обеспечивающих наличие системы сдержек и противовесов, необходимых в любом демократическом обществе, как, например, Конституционная палата Верховного суда.

Мы поддерживаем кыргызских предпринимателей, фермеров и коммерсантов, предоставив вашей стране торговые преференции в виде сниженных таможенных пошлин. Мы выделили значительные гранты и кредиты правительству, чтобы преодолеть финансовые сложности.

Если говорить о сельских районах, то Европейский союз поддерживает устойчивое развитие кыргызских общин, предоставляя финансовое и техническое содействие с целью повысить устойчивость к природным катастрофам — наводнениям, землетрясениям и оползням.

Фермерские хозяйства, школы и университеты также являются бенефициарами программы Европейского союза по оказанию финансовой поддержки, бюджет которой составляет 184 миллиона евро (более 14,6 миллиарда сомов) на 2014-2020 годы.

Поддержка оказывается и в рамках региональных программ, бюджет которых составляет 245 миллионов евро (более 19,5 миллиарда сомов) на 2014-2020 годы.

Финансирование ЕС получили программы по улучшению управления границами, повышению обеспечения водой и профилактике наркомании.

Помимо двусторонних отношений, ЕС и Кыргызстан заинтересованы — я слышу об этом на встречах с властями вашей страны — в эффективной многосторонней системе, в частности, ООН. Ее нужно сохранять и укреплять через совместную работу на благо мира и безопасности в Центральной Азии, соседних регионах и мире. Надеюсь, в ходе визита в Бишкек мы рассмотрим наши текущие отношения и наметим путь вперед в том, что касается расширения нашего сотрудничества.

— По вашему мнению, прошедшие в Кыргызстане 15 октября 2017 года президентские выборы имели состязательный характер? У всех ли кандидатов были равные возможности?

— Выборы — это всегда испытание для любой демократии и ее важный показатель. Предполагается, что их результат отражает волю народа и является справедливым. Европейский союз поддерживает миссии по наблюдению за выборами, которые направляет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), так как они дают независимую, беспристрастную и объективную оценку выборному процессу.

Если говорить о недавно прошедших в Кыргызстане выборах, то мы отметили приверженность принципам демократии и со стороны народа, и со стороны властей страны. Федерика Могерини

Выборы имели состязательный характер: участвовали многие кандидаты, которые представляли различные точки зрения и потенциальные варианты развития страны. Важно, чтобы у избирателей был настоящий выбор, а различные точки зрения высказаны, услышаны и учтены без риска подвергнуться неправомерному наказанию.

За прошедшие годы власти Кыргызстана инвестировали в совершенствование выборного процесса и повышение прозрачности выборов. Европейский союз содействовал этому программой поддержки реформы избирательной системы, бюджет которой составил 13 миллионов евро (более 1 миллиарда сомов).

Миссии по наблюдению за выборами, развернутые в ходе недавних президентских и парламентских выборов, отметили, что реформы привели к позитивным изменениям. Однако миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами представила ряд рекомендаций по результатам избирательного процесса. Мы ожидаем, что власти их исполнят, чтобы усовершенствовать процедуру к следующим выборам. Мы окажем поддержку, чтобы эффективно разрешить проблемы, выявленные наблюдателями ОБСЕ.

— Можно ли сказать, что реформы, в частности судебная и избирательная, на поддержание которых Европейский союз выделил гранты, реализованы в Кыргызстане?

— Реформа судебной системы — длительный и сложный процесс, который требует постоянного внимания для преодоления новых вызовов. Власти провели значительную работу по совершенствованию законодательной базы, включая Гражданский и Административный кодексы. Европейский союз поддержал подготовку более 1400 гражданских служащих и 700 профессиональных юристов, в том числе судей, прокуроров и адвокатов по широкому кругу вопросов, касающихся прав человека и многих аспектов работы судов.

Но сохраняются и сложные задачи, например, обеспечение независимости судебной системы от политического давления, обеспечение неотвратимости наказания и сокращение коррупции. Федерика Могерини

Европейский союз способствует этому, выделив к настоящему времени 40 миллионов евро (почти 3,2 миллиарда сомов) на эти реформы и реформу избирательной системы. И мы продолжим оказывать поддержку.

Если существует доверие к судебной системе и право на справедливый суд гарантировано каждому, то граждане чувствуют себя в безопасности, а страна привлекает большее число инвесторов, что содействует развитию инфраструктуры и росту доходов населения.

— Как вы оцениваете ситуацию с соблюдением и защитой прав человека в Кыргызстане? Содействуют ли власти развитию демократии и прав человека в соответствии с рекомендациями ЕС?

— Соблюдение прав человека - это не вопрос выбора, это обязательство. Принципы демократии, уважение прав человека и основных свобод закреплены Конституцией Кыргызстана и международными обязательствами страны. Например, чтобы воспользоваться торговыми преференциями ЕС, власти Кыргызстана взяли на себя обязательство соблюдать 27 международных конвенций в области прав человека, трудовых прав и эффективного госуправления. В отдельных сферах достигнут значительный прогресс.

Кыргызстан имеет хорошо проработанное законодательство в области защиты детей и вводит новые меры защиты от домашнего насилия. Федерика Могерини

Такие институты по надзору, как Национальный центр по предупреждению пыток и омбудсмен, приобрели определенный авторитет. Завершение правительством разработки плана действий в области прав человека будет содействовать повышению эффективности работы в этой сфере.

Развитое гражданское общество, которое играет активную роль в политической и социальной жизни, также на пользу Кыргызстану. В любой стране представители гражданского общества — это основные инициаторы реформ и наблюдатели за их выполнением. Они выступают против коррупции, за транспарентность и подотчетность. В Кыргызстане они являются основной силой, защищающей права граждан и содействующей улучшению медиасферы. Активный гражданский сектор — гарантия процветания общества. Поэтому власти должны защищать и стимулировать работу гражданского общества, а не подрывать ее.

Мы можем открыто обсуждать любые трудные вопросы в рамках нашего ежегодного диалога по правам человека, и ЕС всегда поднимает конкретные правозащитные дела, когда необходимо.

Крайне важное значение имеет открытая медиасреда, основными составляющими которой являются критические материалы и журналистские расследования. Федерика Могерини

Европейский союз настаивает на независимости судебной системы, которая должна быть свободна от любого влияния извне. Крайне важно, чтобы резонансные судебные дела, возбужденные в отношении некоторых политических деятелей, были свободными от вмешательства и влияния и велись справедливо и транспарентно, чтобы решения по ним признали граждане Кыргызстана и международное сообщество. В этой связи значительные преимущества может принести тесное сотрудничество между властями Кыргызстана и международными органами, в том числе Комитетом ООН по правам человека.

— Каких результатов вы надеетесь достичь на встрече с министрами иностранных дел стран Центральной Азии? Какую роль играет Кыргызстан в этом формате?

— Я с нетерпением жду встречи и обсуждений с министрами иностранных дел всех пяти стран Центральной Азии в Самарканде. Есть ряд вопросов, которые сложно решить на двусторонней основе. Именно поэтому такие встречи важны, и мы проводим их ежегодно. Мы обсудим региональные вызовы, такие как угрозы безопасности, возможности для увеличения объемов торговли и экономического развития, приоритеты будущего сотрудничества.

Хотя у этого регионального формата большой потенциал, нам не всегда удается использовать его в полной мере. В последние годы я отмечаю возрастающую готовность обмениваться мнениями и открытость к сотрудничеству, даже по острым вопросам. Это положительная тенденция.

Центральная Азия — уникальный регион на пересечении важных торговых путей, он занимает стратегическое положение между Европой, Китаем, Турцией и Россией и имеет большое значение для стабильности, мира и устойчивого развития в регионе. Федерика Могерини

Европейский союз, по сути своей, — это выбор суверенных государств в пользу более тесного взаимодействия, потому что мы поняли: совместная работа приносит больше пользы, чем противостояние. Центральная Азия — аналогичный регион. Здесь также растет понимание того, что разделение ответственности, преодоление вызовов в партнерстве и объединение ресурсов могут принести значительные преимущества народам региона, чем действия в одиночку.

ЕС готов содействовать этому обмену и сотрудничеству и может поддержать конкретные проекты, содействовать региональной интеграции. Кыргызстан может многое предложить этому сотрудничеству. Ваша страна играет ключевую роль в определении форм сотрудничества в сферах энергетики, водных ресурсов и транспорта, укреплении основанных на доверии отношений с соседними странами и определении приоритетов регионального сотрудничества, которое будет содействовать экономическому росту, безопасности и стабильности в регионе.