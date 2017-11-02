Кыргызстан обзавелся дипломатической недвижимостью на Манхэттене. Об этом сегодня во время посещения Посольства КР в Узбекистане премьер-министру Сапару Исакову рассказал глава МИД Эрлан Абдылаев.

По его словам, дипломатические миссии Кыргызстана в некоторых странах арендуют помещения, но необходимо приобретать недвижимость.

Уже куплена земля для строительства посольства в Китае. В течение полутора лет его построят. Куплено несколько квартир в Москве, недвижимость в Екатеринбурге. В Турции и Саудовской Аравии строятся собственные посольства.

Глава МИД КР отметил, что Кыргызстану выгоднее купить землю или недвижимость, чем сидеть на аренде. Самое главное, что у республики есть на это деньги, заявил Эрлан Абдылдаев.