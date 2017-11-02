18:05
+21
USD 68.96
EUR 80.27
RUB 1.19
Власть

Кыргызстан обзавелся дипломатической недвижимостью на Манхэттене

Кыргызстан обзавелся дипломатической недвижимостью на Манхэттене. Об этом сегодня во время посещения Посольства КР в Узбекистане премьер-министру Сапару Исакову рассказал глава МИД Эрлан Абдылаев.

По его словам, дипломатические миссии Кыргызстана в некоторых странах арендуют помещения, но необходимо приобретать недвижимость.

Уже куплена земля для строительства посольства в Китае. В течение полутора лет его построят. Куплено несколько квартир в Москве, недвижимость в Екатеринбурге. В Турции и Саудовской Аравии строятся собственные посольства.

Глава МИД КР отметил, что Кыргызстану выгоднее купить землю или недвижимость, чем сидеть на аренде. Самое главное, что у республики есть на это деньги, заявил Эрлан Абдылдаев.
Ссылка:
просмотров: 762
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана выступили за активизацию торговли
Денонсацию соглашения с Казахстаном депутаты одобрили во втором чтении
Депутаты одобрили списание долга Кыргызстана России
Премьер-министр Кыргызстана проведет ряд двусторонних встреч в Ташкенте
Из Казахстана начал поступать уголь на ТЭЦ Бишкека
Ситуация на границе. Сапар Исаков просит водителей потерпеть, помощь будет
Обмен любезностями продолжается. Обиду высказало правительство Кыргызстана
В аппарате президента Кыргызстана ответили вице-спикеру Госдумы
Приход нового президента Кыргызстана автоматом не изменит ситуацию на границе
Премьер Казахстана объяснил очереди на границе с Кыргызстаном
Популярные новости
Под Омурбеком Бабановым зашаталось кресло? Во&nbsp;фракции &laquo;РАЖ&raquo; назревает скандал Под Омурбеком Бабановым зашаталось кресло? Во фракции «РАЖ» назревает скандал
Почему учителям и&nbsp;врачам Кыргызстана не&nbsp;строят дома, объяснили в&nbsp;правительстве Почему учителям и врачам Кыргызстана не строят дома, объяснили в правительстве
Президент посоветовал несогласным с&nbsp;его политикой искать другое место жительства Президент посоветовал несогласным с его политикой искать другое место жительства
Ждем. Утверждена дата проведения инаугурации нового президента Кыргызстана Ждем. Утверждена дата проведения инаугурации нового президента Кыргызстана
Бизнес
Долгожданные победители акции &laquo;Выиграйте мечту!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Долгожданные победители акции «Выиграйте мечту!» от сети АЗС «Газпромнефть»
Новый сервис самообслуживания от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; &laquo;Личный кабинет куратора&raquo; Новый сервис самообслуживания от MegaCom — «Личный кабинет куратора»
Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День — Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов