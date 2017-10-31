Депутаты готовы утвердить Султана Жумагулова на посту министра культуры

Депутаты парламента готовы утвердить Султана Жумагулова на посту министра культуры, информации и туризма. Об этом сообщили в Жогорку Кенеше.

Султана Жумагулова — единственного претендента на эту должность после продолжительных консультаций во фракции СДПК (Минкульт — квота социал-демократов) поддержали члены профильного комитета.

Султан Жумагулов в прошлом возглавлял кыргызскоязычную службу радио «Азаттык», был гендиректором ОТРК.

Отметим, Тугелбай Казаков освобожден от должности министра культуры 28 октября указом президента. Его отставку связывают со скандальным захоронением мумии. Сам экс-министр назвал свое увольнение способом борьбы за теперь уже вакантное кресло.