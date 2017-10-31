13:51
+22
USD 68.72
EUR 79.93
RUB 1.19
Власть

Депутаты готовы утвердить Султана Жумагулова на посту министра культуры

Депутаты парламента готовы утвердить Султана Жумагулова на посту министра культуры, информации и туризма. Об этом сообщили в Жогорку Кенеше.

Султана Жумагулова — единственного претендента на эту должность после продолжительных консультаций во фракции СДПК (Минкульт — квота социал-демократов) поддержали члены профильного комитета.

Султан Жумагулов в прошлом возглавлял кыргызскоязычную службу радио «Азаттык», был гендиректором ОТРК.

Отметим, Тугелбай Казаков освобожден от должности министра культуры 28 октября указом президента. Его отставку связывают со скандальным захоронением мумии. Сам экс-министр назвал свое увольнение способом борьбы за теперь уже вакантное кресло.
Ссылка:
просмотров: 474
Версия для печати
Материалы по теме
В списке претендентов на пост министра культуры появился экс-глава ОТРК
В парламенте назвали имена претендентов на пост министра культуры
ЦИК пока не будет лишать Омурбека Текебаева мандата
Новый праздник. Кыргызстанцы могут уйти на каникулы с 4 по 8 ноября
Депутата Жогорку Кенеша Игоря Чудинова допросили в ГКНБ
В парламенте сегодня заменят вице-спикеров: список обсуждаемых кандидатур
Защитника Аиды Саляновой назначили консультантом аппарата Жогорку Кенеша
Скандал продолжается. Из фракции «Онугуу-Прогресс» изгнали трех депутатов
Бунт на корабле. Сразу в двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами
Спикер парламента намерен уйти с поста добровольно? Коалиция собирает заседание
Популярные новости
Президент посоветовал несогласным с&nbsp;его политикой искать другое место жительства Президент посоветовал несогласным с его политикой искать другое место жительства
Бунт на&nbsp;корабле. Сразу в&nbsp;двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами Бунт на корабле. Сразу в двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами
Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков
Десять фактов из&nbsp;биографии нового спикера парламента Кыргызстана Десять фактов из биографии нового спикера парламента Кыргызстана
Бизнес
MegaCom: на&nbsp;пути к&nbsp;цифровому будущему MegaCom: на пути к цифровому будущему
Лучшие в&nbsp;цифре! Лучшие в цифре!
Идея для выходного: уютный просмотр кино на&nbsp;O!TV Идея для выходного: уютный просмотр кино на O!TV
Народный и&nbsp;мобильный оператор Народный и мобильный оператор