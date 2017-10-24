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Власть

Депутаты без прессы рассматривают денонсацию соглашения с Казахстаном

Депутаты Жогорку Кенеша в закрытом режиме рассматривают вопрос о денонсации соглашения с Казахстаном. Журналистов не пустили на заседание комитета по экономической и фискальной политике.

В повестке дня этот вопрос должны были рассматривать десятым. Однако депутаты решили рассмотреть его первым.

Законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном правительство Кыргызстана направило в парламент на прошлой неделе.

В соответствии с оглашением казахстанская сторона должна была в целях содействия процессам интеграции КР в Евразийский экономический союз оказать помощь, эквивалентную $100 миллионам. Первый транш в $41 миллион должен был поступить на прошлой неделе.

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что «официальная информация от кыргызстанской стороны не поступала».

Ранее комитет по бюджету и финансам одобрил денонсацию соглашения об отказе от грантовой помощи Казахстана размером $100 миллионов в рамках ЕАЭС.
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