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Власть

Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы сотрудничества

Накануне состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, главы двух государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия, они отметили важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавних взаимных государственных визитов.

Шавкат Мирзиеев также поздравил Алмазбека Атамбаева с успешным проведением в стране президентских выборов и пожелал дальнейшего развития  и стабильности.

Алмазбек Атамбаев поблагодарил Шавката Мирзиеева за конструктивный подход к решению вопросов двустороннего характера, отметили в отделе.
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