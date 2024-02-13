Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост

В Наманганской области началось строительство нового пограничного поста, который свяжет Узбекистан с Кыргызстаном. Об этом сообщает UzA.

Пограничный таможенный пост «Учкурган» расположен на 10-м километре дороги Учурган — Маданият, возле махалли Бустон в Учкурганском районе.

Встречную работу проводят в Джалал-Абадской области, где строят таможенный пост «Кенгсай» возле села Кызыл-Туу.

Фото UzA. Узбекистан и Кыргызстан откроют новый пограничный пост

Открытие таможенного пограничного поста создаст удобства для жителей Учкурганского района, а также посодействует развитию экономики, логистики и сферы услуг Наманганской области, говорится в сообщении.

«Работа послужит дальнейшему укреплению уз дружбы между узбекским и кыргызским народами, а также развитию всестороннего сотрудничества», — сказал хоким Наманганской области Шавкат Абдураззоков.

Сдача в эксплуатацию пограничных таможенных постов «Учкурган» и «Кенгсай» запланирована на 2024 год.