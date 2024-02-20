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Экономика

В Узбекистане временно закрыли метановые заправки

В Узбекистане временно закрыли метановые заправки из-за падения давления на магистральных газопроводах. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Минэнерго республики.

Метановые заправки были закрыты из-за аварии на линиях электропередачи в Бухарской области. Эта ситуация привела к отключению восьми газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Газли» и двух агрегатов на станции «Учкир».

Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Из-за этого снизился объем газа. Для обеспечения населения газом было решено временно закрыть метановые заправки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287188/
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