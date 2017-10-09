Понравилось. Реакция казахстанского сегмента на заявления Алмазбека Атамбаева

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 7 октября на церемонии вручения государственных наград вновь выступил с резким критическим заявлением в адрес соседнего Казахстана и Нурсултана Назарбаева. Глава страны обвинил официальную Астану во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в стране, намеченные на 15 октября.

МИД Республики Казахстан отреагировал молниеносно, заявив решительный протест и назвав высказывания главы Кыргызстана недопустимыми, учитывая дружественные отношения между двумя странами.

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Незамедлительно на выступление Алмазбека Атамбаева отреагировал и казахстанский сегмент Сети.

Очевидно, что на удивление властей соседней страны многие казахстанцы заявления президента Кыргызстана восприняли с восторгом, подчеркивая, что Алмазбек Атамбаев во многом прав.

Разумеется, были и те, кто остался недовольным эмоционально высказанным мнением лидера КР.

Так, казахский политолог Ерлан Карин сообщил, что «вестись на эти провокации не стоит». Об этом сообщает nur.kz

«В Казахстане межгосударственные отношения всегда ставились выше «cиюминутныx» политических задач», — сообщает Ерлан Карин.

Другой политолог, Досым Сатпаев, также прокомментировал заявления кыргызского президента. Об этом сообщает издание tengrinews.kz.

«Было бы ошибкой считать, что все эти заявления Атамбаева подпитывались только предвыборной кампанией. Обиды копились давно. Трещины между нашими странами образовались гораздо раньше. Например, первые серьезные претензии к Астане руководство Кыргызстана стало выдвигать задолго до президентских выборов. И они начались с момента вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, где, по мнению Бишкека, казахстанская сторона искусственно создавала препятствия для выхода кыргызской продукции на рынок ЕАЭС. Тогда и пробежала одна из «черных кошек» взаимного недоверия. Даже выделенные Казахстаном $100 миллионов эти трещины не заделали», — сказал Досым Сатпаев.

Это же издание опубликовало мнение заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Саната Кушкумбаева.

«Очевидно, что за неделю до президентских выборов, назначенных на 15 октября, у руководства соседней страны сдают нервы. Очевидно, что президент Атамбаев поддерживает кандидатуру экс-премьера и своего соратника Сооронбая Жээнбекова. При этом одним из фаворитов предвыборной гонки является Омурбек Бабанов, также экс-премьер и популярный лидер партии «Республика». По сути, он основной соперник кандидата от действующей власти Жээнбекова. Оба они являются фаворитами, и никто не знает сейчас, кто станет победителем в итоге. Поэтому, естественно, все крайне эмоциональные заявления следует рассматривать с точки зрения ориентированности на внутреннюю аудиторию», — считает Кушкумбаев.

На отношениях двух стран в стратегическом контексте высказывание Атамбаева не отразится. По его словам, казахстанское руководство неоднократно подчеркивало, что будет работать с любым избранным народом Кыргызстана президентом.

Не остался в стороне и казахстанский популярный блогер Улан Шамшет. Он разместил пост, в котором пишет: «У кыргызов хотя бы есть «выборы», в отличие от нас. Вспомните, когда в последний раз были выборы президента или парламента? Никакого впечатления? Все эти баталии вокруг грязных президентов являются следствием существования таких грязных президентов и не более того».

«Вот что касается кыргызов, каким бы ни был Атамбаев президентом, он реально показал президенту соседней страны, кто в доме все еще хозяин», — написал казахстанский блогер Улан Шамшет.

Выступление президента КР не оставил без внимания профессор Международной академии бизнеса в Алматы, профессор Валихан Тулешов.

«Чтобы понять слова Атамбаева, надо, во-первых, внимательно прослушать его выступление! Во-вторых, надо видеть по меньшей мере несколько контекстов, которые как раз и показывают причины его негодования. Первый контекст связан с тем, что за последний год его президентства у него испортились личные отношения с нашим президентом, который несменяемо находится у власти с 1989 года. Их мировоззрения расходятся кардинально. Атамбаев для Назарбаева — это уже четвертый президент Кыргызстана», — пишет Валихан Тулешов.

Наши власти смотрят на политические процессы в Кыргызстане свысока. Наши власти по поводу и без повода бахвалятся своими экономическими успехами перед своими соседями, кичатся и хвастаются перед ними.

«Почему мы не бахвалимся перед Китаем или Японией с Южной Кореей, а выпендриваемся перед слабыми и малыми государствами? Наши власти не принимают всерьез самого существа молодой кыргызской демократии, которая медленно и верно становится все сильнее», — пишет автор поста.

Валихан Тулешов считает: «Второй контекст связан с негласной поддержкой нашими властями киргизских «беженцев-президентов» и их «бизнес-обслуги».

«Сравните, как наши власти относятся к нашим «беженцам». Ведь точно так же. На фоне узбеков, которые не поддерживали и не помогали киргизским баскам, мы выглядим этически очень плохо», — написал Тулешов.

Кыргызский кинорежиссер Замир Эралиев прокомментировал: «В принципе, Алмазбек Атамбаев сказал бытовую и историческую правду. На что обижаться?»

«Удивительно то, что казахи сами, в сетях, почти дружно поддержали Алмазбека Атамбаева. Поддержал простой народ! Значит, он сказал правду?! И некоторые даже готовы его пригласить президентом Казахстана! Это о многом говорит! Да, Назарбаев сохранил заводы и фабрики, рудники и месторождения, но они все проданы иностранным компаниям!» — пишет Замир Эралиев и публикует на своей странице мнение жителя Астаны Нуржана Урынбаева: