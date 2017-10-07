МИД Казахстана сделал заявление по выступлению Алмазбека Атамбаева

«Министерство иностранных дел Казахстана в связи с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева от 7 октября 2017 года в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами», - говорится в сообщении.

Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами. МИД Казахстана

Казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом.

Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня на вручении государственных наград о навязываемых руководителях Кыргызстану казахской властью.