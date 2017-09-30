Сапар Исаков встретился с главным муфтием России Равилем Гайнутдином

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков посетил соборную мечеть города Москвы, где встретился с председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Встреча состоялась в рамках официального визита главы кабмина в РФ.

Равиль Гайнутдин подчеркнул преемственность и постоянство дружеских, братских взаимоотношений двух стран и народов на протяжении веков.

«Я благодарен, что вы включили в программу своего визита посещение Московской соборной мечети. В глазах мусульман обеих стран это подчеркивает единство духовного пространства. Это ваш большой вклад в развитие двусторонних российско-кыргызских отношений», — сказал Равиль Гайнутдин.

Сапар Исаков отметил, что усилия муфтия по возрождению духовности, установлению стабильности будут оценены не только передовыми современниками, но и последующими поколениями. «Служа народу, выполняя свой долг, вы останетесь в истории России и в истории наших братских стран», — подчеркнул премьер.

«Я ваш брат по вере, ваш старший брат и буду всегда в молитве о ваших успехах в служении народу, в молитве о братском народе Кыргызстана», -сказал муфтий.

«В следующем году по предложению председателя Духовного управления мусульман Кыргызстана в Бишкеке пройдет третий цикл Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь». Мы окажем проекту поддержку», — заключил Сапар Исаков.