Судьбой проекта «Безопасный город» вновь озаботились в парламенте. Вопрос сегодня на заседании поднял депутат Пархат Тулендыбаев.

По его словам, реализация проекта необоснованно затягивается.

«Единственная называемая причина — проблема с тендером по выбору компаний. Есть и сопутствующий вопрос — отсутствие финансирования. Но я надеюсь, что правительство изыщет средства. Есть ли у кабмина конкретный план действий и в какие сроки его реализуют?» — поинтересовался нардеп.

Пархат Тулендыбаев добавил, что на дорогах сложилась критическая ситуация: «В авариях страдают и гибнут наши дети. По информации МВД, только в 2016-м в ДТП погибло более 900 граждан, пострадали 8,8 тысячи. С 2010 года в два раза выросло количество ДТП с участием детей».

«Основная миссия государства — защищать жизнь граждан. Погибшие в ДТП не заслужили такой участи. Хочется надеяться, что по проекту «Безопасный город» не идет лоббирование чьих-либо интересов в ущерб нашим гражданам и здоровью детей. Предлагаю заслушивать информацию о ситуации на дорогах на постоянной основе», — отметил он.