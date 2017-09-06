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Власть

144 тысячи сомов в год требуется для пособий двум советникам-афганцам

На выплату пособий двум советникам — участникам военных действий в Афганистане требуется 144 тысячи сомов в год. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Кожобек Рыспаев.

В парламенте во втором чтении рассматривают поправки в закон о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла, согласно которым советники, которые в соответствии с решениями правительственных органов СССР (ЦК КПСС, Совета министров, министерств и ведомств) принимали участие в боевых действиях на территории других государств, в том числе в Афганистане, будут получать социальные выплаты.

«В 2009 году выплаты прекратили, но это же неправильно. Они вместе с военнослужащими рисковали своей жизнью. Ранее было четыре советника, осталось только двое. И требуется 144 тысячи сомов в год на пособия им», — пояснил Кожобек Рыспаев.

Ранее из-за возможности резкого увеличения числа тех, кому потребуется выплачивать социальные пособия, что скажется на бюджете, правительство дало отрицательное заключение к проекту.
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