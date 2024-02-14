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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Reuters: Предложение Путина о прекращении огня в Украине отвергнуто США

Президент России Владимир Путин посылал США сигналы о том, что готов рассмотреть вопрос прекращения огня в Украине, однако в Вашингтоне отвергли их, не желая вести переговоры в обход Киева. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом обсуждений.

По их данным, в 2023 году Владимир Путин обозначил свою позицию публично и передал ее в частном порядке через посредников — в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке. Президент России предлагал заморозить конфликт при условии, что российские войска останутся на занятых ими украинских территориях.

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Как рассказали собеседники агентства, «сигналы Владимира Путина передали в Вашингтон». Их обсуждали на встрече высших официальных лиц, включая советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Билла Бернса и госсекретаря США Энтони Блинкена.

В итоге, рассказал один из источников Reuters, в январе 2024 года Джейк Салливан позвонил советнику президента России Юрию Ушакову и сказал ему, что США не будут обсуждать прекращение огня без участия самой Украины.

Теперь, отмечают собеседники агентства, Кремль не видит смысла в дальнейших контактах с США по этому вопросу, поэтому война будет продолжаться.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя «Медузе» публикацию Reuters, назвал ее «фикцией и элементом нынешней пропагандисткой кампании России».
Ссылка: https://24.kg/vlast/286697/
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