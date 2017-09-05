20:00
+32
USD 68.60
EUR 81.77
RUB 1.19
Власть

Алмазбек Атамбаев: За год Узбекистан улучшил отношения со всеми странами ЦА

«За год Узбекистан улучшил отношения со всеми странами Центральной Азии», — заявил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время встречи со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Глава государства напомнил, что сегодняшний визит президента Узбекистана открывает новую эпоху, новую эру в отношениях братских стран, в отношениях двух независимых государств.

Узбекистан — единственная страна в Центральной Азии, которая граничит со всеми странами региона. Мы видим, что меньше чем за год президентства Шавката Мирзиеева Узбекистан кардинально улучшил отношения со всеми соседними республиками и народами.

Алмазбек Атамбаев

«Это благотворно сказалось на всей политической ситуации. Наблюдая за Вашим прогрессивными экономическими и политическими реформами, я все больше убеждаюсь, что Узбекистан станет экономическим, торговым и политическим центром Центральной Азии. Я хочу пожелать Шавкату Миромоновичу крепкого здоровья и успехов в нелегкой работе, потому что завалов скопилось много. А братскому народу Узбекистана желаю мира и процветания», — заключил Алмазбек Атамбаев.
Ссылка:
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
О чем говорили Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев после переговоров
Узбекистан согласен на строительство Камбар-Аты
Впервые в истории! Промежуточный договор о кыргызско-узбекской границе подписан
Атамбаева пригласили в Узбекистан. Могут подписать итоговый договор по границе
Последнее произведение Чингиза Айтматова перевели на узбекский язык
Шавкат Мирзиеев рассказал о разговорах начистоту с Алмазбеком Атамбаевым
Президент Узбекистана процитировал слова Айтматова и призвал следовать им
Визит делегации Кыргызстана отмечали как День независимости Узбекистана
Президенты Кыргызстана и Узбекистана проводят двустороннюю встречу
Кыргызстан лидирует среди стран СНГ по защите инвесторов
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;26&nbsp;августа&nbsp;&mdash; 1&nbsp;сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 26 августа — 1 сентября
Жестко наказать смутьянов пообещал президент Кыргызстана Жестко наказать смутьянов пообещал президент Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев вспомнил потомка Чингисхана и&nbsp;чиновника-коррупционера Алмазбек Атамбаев вспомнил потомка Чингисхана и чиновника-коррупционера
Впервые за&nbsp;17&nbsp;лет. Подробности визита Шавката Мирзиеева в&nbsp;Бишкек Впервые за 17 лет. Подробности визита Шавката Мирзиеева в Бишкек
Бизнес
Сeть AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; пoдвeлa итoги&nbsp;I этaпa aкции &laquo;Выигрaйтe мeчту!&raquo; Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» пoдвeлa итoги I этaпa aкции «Выигрaйтe мeчту!»
MegaCom открыл центры продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Джалал-Абаде и&nbsp;Узгене MegaCom открыл центры продаж и обслуживания в Джалал-Абаде и Узгене
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ&raquo;&nbsp;&mdash; Новый специальный тариф только для студентов! «Переходи на О! СТУДЕНТ» — Новый специальный тариф только для студентов!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017