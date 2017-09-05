Алмазбек Атамбаев: За год Узбекистан улучшил отношения со всеми странами ЦА

«За год Узбекистан улучшил отношения со всеми странами Центральной Азии», — заявил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время встречи со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Глава государства напомнил, что сегодняшний визит президента Узбекистана открывает новую эпоху, новую эру в отношениях братских стран, в отношениях двух независимых государств.

Узбекистан — единственная страна в Центральной Азии, которая граничит со всеми странами региона. Мы видим, что меньше чем за год президентства Шавката Мирзиеева Узбекистан кардинально улучшил отношения со всеми соседними республиками и народами. Алмазбек Атамбаев

«Это благотворно сказалось на всей политической ситуации. Наблюдая за Вашим прогрессивными экономическими и политическими реформами, я все больше убеждаюсь, что Узбекистан станет экономическим, торговым и политическим центром Центральной Азии. Я хочу пожелать Шавкату Миромоновичу крепкого здоровья и успехов в нелегкой работе, потому что завалов скопилось много. А братскому народу Узбекистана желаю мира и процветания», — заключил Алмазбек Атамбаев.