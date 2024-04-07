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Общество

Неистребимо стремление к свободе. Обращение Атамбаева по случаю 7 Апреля

Бывший преидент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на своей странице в Facebook опубликовал обращение по случаю Дня народной апрельской революции.

«Уважаемые соотечественники! Прошло 14 лет после народной апрельской революции 2010 года. Люди по-разному относятся к 7 апреля. Тот день был омрачен безумным приказом властей о расстреле митинга граждан и убийством 86 молодых демонстрантов. Склоняем головы перед светлой памятью героев. Терпения и здоровья близким погибших, а также всем раненым и пострадавшим», — написал он.

По словам бывшего президента, «безусловно, однако, то, что это была настоящая революция»...

«Народ не только сверг очередной семейно-клановый режим, но и прекратил политику безжалостного урезания гражданских прав и свобод, которую проводили власти с середины 90-х годов. Именно после апрельской революции были приняты системные меры, которые расширили возможности простых кыргызстанцев, подняли их самооценку, создали основу для роста экономики, развития культуры, подъема национального самосознания, гордости за свою землю, народ и страну. Поэтому с 2016 года День народной апрельской революции стал национальным праздником», — считает Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что за прошедшие 14 лет многое изменилось. «Но неистребимо вечное стремление людей к свободе и справедливости. В особенности у древнего кыргызского народа. Всех, кто забывал об этом, ожидало глубокое разочарование. Очень надеюсь, что политическое руководство страны это понимает и видит. Все возможности для того, чтобы реализовать конституционные положения о правах и свободах граждан, у них есть», — резюмировал автор.

Напомним, 14 февраля 2023 года бывший президент Алмазбек Атамбаев вышел из тюрьмы. Стало известно, что уголовное дело в отношении его по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева направлено на новое рассмотрение. Верховный суд отменил ранее вынесенные приговоры. Бывшему главе государства также разрешили выехать за пределы страны на лечение.

Он содержался под стражей с августа 2019-го (во время октябрьских событий 2020 года был освобожден на несколько дней, а затем вновь задержан). 15 февраля Алмазбек Атамбаев со своим сыном Кадыром вылетел в Дубай, сейчас он находится в Испании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290983/
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