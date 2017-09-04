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Власть

Вопрос по Унгар-Тоо пока является конфиденциальным

Вопрос по горе Унгар-Тоо в Джалал-Абадской области пока является конфиденциальным. Об этом на брифинге рассказал спецпредставитель правительства Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации границ Курбанбай Искандаров.

По его словам, Унгар-Тоо — конфликтный участок, но есть два варианта решения, которые сейчас не подлежат разглашению. «Пока, фактически, Унгар-Тоо является нашей территорией, и ее используем мы», — сказал спецпредставитель правительства.

Как он отметил, вопрос с горой включен в перечень 36 участков кыргызско-узбекской государственной границы, которые подлежат уточнению.

«В перечне еще не учтенных участков есть также эксклав Барак, Кемпир-Абадское водохранилище. По каждому участку у сторон имеются два-три варианта решений», — отметил Курбанбай Искандаров.
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